Do Prahy se vrací americký kytarista a zpěvák Keb’ Mo’

Keb’ Mo’, vlastním jménem Kevin Moore, vyrůstal v prostředí kostelních gospelů a v mládí byl znám hlavně jako autor, producent a studiový hudebník. Poté, co v devadesátých letech účinkoval v bluesovém muzikálu Spunk, posunulo ho to víc k sólové kariéře.

Debutoval albem Keb’ Mo’ (1994), které ho proslavilo a přineslo i komerční úspěch. Poté vydal desky Just Like You (1996) nebo Slow Down (1998), které už dostalo cenu Grammy za nejlepší současné bluesové album.