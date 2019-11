Do Prahy se v březnu vrátí saxofonista Jan Garbarek

V osmdesátých letech Garbarek rozšířil okruh svých spolupracovníků, když natočil album Eventyr s kytaristou Johnem Abercombiem a perkusionistou Nanou Vasconcelosem a Wayfarer s kytaristou Billem Frisselem a basistou Eberhardem Weberem, které naznačovalo trend ECM spojovat muzikanty z různých zemí a okruhů. To bylo patrné na desce Song for Everyone indického houslisty L. Shankara, na níž hrál.