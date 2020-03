My Chemical Romance budou v Praze 3. července

My Chemical Romance se dali dohromady v New Jersey roku 2001 a postupně se svou hudební produkcí s pop-punk-rockovými vlivy stali ikonou stylu „emo”. Vydali čtyři alba a v roce 2013 překvapili své příznivce ukončením kariéry.

Proslavila je druhá deska Three Cheers For Sweet Revenge a roku 2006 nabídli koncepční album The Black Parade, které jejich slávu ještě utvrdilo. Podle některých komentářů jde o „rockovou operu” a jednu z nedůležitějších desek po roce 2000.