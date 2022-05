Do Prahy míří Tool, kapela inspirovaná bolestí a pláčem

Za dvaatřicet let existence má za sebou řadu koncertů v celém světě. Zúčastnila se též prestižních festivalů Lollapalooza, Coachella, Download Festival, Roskilde či Big Day Out. Čtyřikrát obdržela cenu Grammy a byla oceněna i v jiných hudebních anketách. Jen ve Spojených státech prodala na jedenáct milionů alb.

Kytarista Adam Jones v začátcích života kapely řekl, že ji inspiruje nauka zvaná lakrimologie, která se zabývá důležitostí bolesti a pláče. Vycházela z knihy Ronalda P. Vincenta A Joyful Guide To Lachrymology, a byť už v devadesátých letech nebyla v podstatě dostupná a řada fanoušků o ní slyšela jenom z vyprávění muzikantů, stala se pro ně kultovní.

V srpnu 2019 vyšlo dosud poslední album Fear Inoculum. S kapelou na něm spolupracoval producent Joe Barresi, který se už postaral o zvuk a mix předchozí kolekce 10,000 Days. V minulosti natáčel se skupinami Queens Of The Stone Age, Melvins, Coheead And Cambria, Apocalyptica, Bad Religion, Avenged Sevenfold nebo Monster Magnet, spolupracoval také s vedlejšími projekty členů Tool, Volto! a Puscifier.