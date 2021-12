Do Ostravy míří Youssou N´Dour i Bonův zpívající syn

Youssou N´Dour je klasik africké hudby a nejen to. World music propojil s globálním popem a zažil průlom do mainstreamu. Držitel ceny Grammy přiveze nové album Mbalax, což je i název žánru, který kdysi přivedl se svými kolegy na scénu. Vystoupí s kapelou Le Super Étoile de Dakar.

Irští Inhaler, to jsou zpěvák a kytarista Elijah Hewson (syn Bona z U2), baskytarista Robert Keating, kytarista Josh Jenkinson a bubeník Ryan McMahon. Debutové album It Won’t Always Be Like This překvapivě zvítězilo v britském albovém žebříčku a poté mimo jiné koncertovali s Noelem Gallagherem a na americkém turné s Blossoms.