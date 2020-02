Do Čech se vrací Bonnie Tyler

Osmašedesátiletá Bonnie Tyler začala svou kariéru v sedmdesátých letech. V roce 1977 se prosadila se singly Lost In France a More Than A Lover a s albem The World Starts Tonigt. O rok později singl It´s A Heartache vystoupal na čtvrté místo britské hitparády a třetí americké.

Ještě větší úspěchy získala v osmdesátých letech, kdy spolupracovala s producentem Jimem Steinmanem, jenž stál i za Meat Loafem. Právě on naspal její největší hit Total Eclipse Of The Heart z alba Faster Than The Speed Of Night, které se dostalo v roce 1983 do čela britského albového žebříčku. Steinman složil i další její velký hit Holding Out For a Hero.

It´s Heartache a Total Eclipse Of The Heart patří mezi nejprodávanější singly na světě vůbec, každého se prodalo přes šest milionů kopií.

V devadesátých letech měla úspěch, když spolupracovala s Dieterem Bohlenem z dua Modern Talking, který pro ni napsal píseň Bitterblue.