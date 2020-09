Do Čech přijíždí The Young Gods

The Young Gods patřili k nejosobitějším skupinám druhé poloviny osmdesátých let, které spojovaly elektroniku a sampling s rockem. Protože využívali bicí soupravu, jejich hudba nikdy nepostrádala energii. Během dalších let se vyvíjeli, načas se přiblížili ambientu, ale na konci první dekády nového tisíciletí se vrátili k původnímu pojetí.