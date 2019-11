Do Brna dorazí superskupina Sons of Apollo. Hrají v ní lidé z Guns N' Roses či Dream Theater

Kapela vznikla na popud klávesisty Dereka Sheriniana, kterému se zachtělo spojit s bubeníkem Mikem Portnoyem a hrát progresivní rock. Hvězdná sestava pak za několik měsíců vydala debutové album Psychotic Symphony. Své koncerty staví na kvalitním vlastním materiálu.

„Sons of Apollo jsou kapelou, ostatní věci jsou pouze projekty. Plně věříme ve všechno, co jsme společně v této sestavě vytvořili, a věříme také v to, že je to zatím největší počin v naší kariéře,“ říká klávesista Derek Sherinian.

„Na Sons Of Apollo je pozoruhodné to, že stačí uvést jmenný seznam hráčů a nic víc netřeba. Každému hudebnímu fanouškovi je jasné, že půjde o pořádnou dávku zkušeností a progresívního rocku. Superkapela je tvořená mistry svého oboru a co jméno, to pojem rockového světa,“ říká promotér koncertu Dušan Neumann.