Divadlo v Celetné i Husa na provázku nabízejí premiéry

Premiérou nové hry Jiřího Havelky a kol. Gadžové jdou do nebe se otevře brněnské Divadlo Husa na provázku. Premiéru uvede na otevřené scéně ve dvoře. Inscenace česko-romského týmu perfomerů vypovídá o česko-romském soužití, včetně předsudků na obou stranách pomlčky.

Multifunkční prostor Jatka78 v pražských Holešovicích připravil jako novinku Letní scénu, jež bude v provozu do konce července. Na ní uvede 27. května premiéru kabaretu Pot a lesk s podtitulem 100 lidí a 100 chutí, což odráží i fakt, že vzhledem k hygienickým nařízením se Jatka78 nemohou otevřít na plnou kapacitu diváků. Představení proto bude zároveň živě vysíláno na sociálních sítích Jatek78, Cirku La Putyka a dalších partnerů.

„Naše divadlo vnímáme jako instituci veřejné služby, která nehraje jen tehdy, kdy se jí to vyplatí. Vnímáme odpovědnost k divákům, ale i umělcům a dalším dodavatelům služeb. Když chceme, aby se nám toto naše prostředí nerozložilo, musíme začít hrát divadlo co nejdříve. A ani není třeba dodávat, že se na to dost těšíme,“ říká ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta.