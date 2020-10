Divadlo se rozloučilo s Martinem Havelkou na hudební scéně

„Je ironií osudu, že se s vynikajícím divadelním, filmovým i televizním hercem se loučí tento svět ve dnech, kdy se na hudební scéně s úspěchem (až do vyhlášení karantény) hrál muzikál Mamma Mia!, ve kterém mu patřila role Sama, férového muže, který se dokáže vypořádat se vším, co ho v životě potká,“ říká ředitel divadla Stanislav Moša.

A takový byl i podle kolegů Martin. Svou fyzicky velmi náročnou roli studoval a pak i hrál do posledních chvil, pokud mu to zdravotní stav dovolil.

Martin původně v rodných Karlových Varech pracoval jako začínající číšník. Tam ho také objevil režisér „Provázku“ Zdeněk Pospíšil jako mimořádný talent. Celou svou hereckou profesní dráhu poté, co se hercem v Huse na provázku „vyučil“ herectví spojil hned s několika brněnskými scénami.

Jeho divadelní začátky jsou spjaty s Divadlem Husa na provázku, jehož členem byl více než patnáct let. Poté na několik let přešel do činohry Národního divadla Brno.