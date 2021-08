Divadlo loutek chystá tři premiéry i pohádku z Valašska

„Jako první novinku představíme 26. listopadu inscenaci pro adventní čas. Je to Vánoční hra aneb o tom slavném narození. Jde o odloženou premiéru, protože tato hra měla být divákům představena už loni, jenže epidemie koronaviru to nedovolila. Věříme, že se to letos podaří,“ sdělila Právu mluvčí Divadla loutek Ostrava Tereza Zlámalová.