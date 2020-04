Divadla, kina i galerie se chystají na uvolnění omezení. To ale budí spíše rozpaky

Martin Otava, ředitel plzeňského Divadla J. K. Tyla, k danému počtu možných příchozích Právu řekl: „Omezení padesáti osobami nic neřeší, alespoň ne pro velká divadla. I naše nejmenší Malá scéna má kapacitu sto dvacet diváků a omezit ji na víc než polovinu nemá smysl. Ale výrazně to pomůže tím, že můžeme začít zkoušet, protože chystáme otevřít sezonu pro diváky už v polovině srpna.“

Tomáš Töpfer, ředitel Divadla na Vinohradech v Praze, Právu sdělil: „Budeme jednat o tom, zda bychom mohli spustit provoz alespoň ve Studiu. Na velké scéně padesát diváků nic neřeší, tam se upínáme k možnosti, že začneme hrát od září. V každém případě začneme zkoušet.“

Majitelé divadel i herci se přesto na otevření scén těší. „Jsme už velmi vyhladovělí po divácích, takže bychom chtěli začít hrát co nejdříve. Pokud by se jednalo o červen, hráli bychom jak představení, která máme na tento termín už vyprodaná, tak i náhradní za ta, která se v době uzavření divadel nemohla uskutečnit. Jsme v kontaktu s našimi diváky, takže by to šlo zorganizovat,“ pravil Milan Hein, majitel pražského Divadla Ungelt.

V kinech budou hrát častěji

„Čekali jsme, že otevírání půjde opačným směrem, než když se se zavíralo. Nejprve bylo možné, aby bylo v sále devadesát devět lidí, potom třicet a pak se kina zavřela. My jsme v tom krátkém překotném čase zavřeli úplně rovnou, protože nebylo možné profesionálně připravit kina na omezený provoz,“ řekl Právu k provozu kin Jan Bradáč, ředitel sítě Cinestar.

„Ale vzhledem k tomu, že to teď víme dva měsíce dopředu, nezbývá nám, než se – pokud se situace nezmění – na omezený provoz připravit. Všechno je lepší než mít zavřeno úplně. Víme, že na některé filmy leckdy ani těch padesát lidí najednou do sálu nechodí, ale u hitů budou ta místa samozřejmě chybět,“ pokračoval.

Dodal, že filmů bude méně než obvykle, protože řada amerických premiér je odsunuta a léto se bude týkat především českých filmů. Nízkou kapacitu tedy nahradí vyšší frekvencí, budou hrát jednotlivé filmy častěji.

„Od začátku reagujeme podle toho, co nám nařízení umožňují, takže kina Aero, Světozor a Bio Oko otevřeme a naše filmy i pro ostatní kina uvolníme. Například film V síti, jehož distribuce byla krátce po premiéře bohužel přerušena, bychom určitě uvolnili,“ řekl Ivo Anderle, ředitel distribuční společnosti Aerofilms.

Národní galerie pracuje na Rembrandtovi

Národní galerie Praha začala okamžitě jednat, aby mohla uspořádat výstavu Rembrandta, která se původně měla otevřít 17. dubna. „Budeme se pochopitelně snažit o to, aby mohla být otevřena co nejdříve,“ uvedla v reakci na harmonogram uvolnění mluvčí instituce Eva Sochorová. Galerie bude také prodlužovat, pokud to půjde, už zprovozněné výstavy.

Se zabezpečením pohybu návštěvníků ve výstavních prostorách má Národní galerie zkušenosti zejména z extrémně navštěvovaných výstav. Kvůli bezpečnosti děl totiž bývá stanoven maximální počet návštěvníků v prostorách, který je stále pod kontrolou.

Prodlužovat většinu výstav se chystá i Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. „Bohužel musíme přesunout výstavu Móda v modré, která bude porovnávat techniky barvení modrou barvou u nás a v Japonsku a měla být oslavou sta let česko-japonských diplomatických vztahů,“ řekla mluvčí UPM Radka Potměšilová. Příčinou je komplikovaná doprava exponátů během pandemie. Muzeum vyjedná náhradní termín.

Ostatní výstavy plánované na tento rok budou posunuty, ale termíny zatím není možné odhadnout. Po otevření se návštěvníci nemusí ničeho obávat, s dodržováním hygienických nařízení by neměl vzniknout problém. Například dezinfekci nechalo muzeum nainstalovat už v únoru.

Navázat co nejrychleji na původní výstavní program se bude snažit také Galerie výtvarného umění v Ostravě. „V tuto chvíli uvažujeme, že výstavy Josefa Bolfa a Pavla Nešlehy, které se měly konat od 7. dubna do 7. června, přesuneme na léto,“ uvedla mluvčí Jana Malášek Šrubařová. Otevřeny by mohly být koncem června a skončit zároveň s prázdninami.

Původně plánovaná letní výstava Hybrid-In je mezinárodní projekt, který galerie kvůli uzavřeným hranicím letos pořádat nebude. Otevře ji ale zřejmě v příštím roce.

NPÚ přijde o 150 milionů

Národní památkový ústav (NPÚ) každoročně zahajuje sezonu 1. dubna. Památky v jeho správě tedy byly připraveny na otevření již k tomuto termínu. „Jsme připraveni i na nový termín 8. června. Otevřeny budou všechny objekty ve správě NPÚ,“ sdělila Právu mluvčí NPÚ Jana Hartmanová.

Podle ní budou prohlídky probíhat za dodržení přísných hygienických pravidel, jako jsou nošení roušek a dostatečné odstupy. Na každém objektu bude umístěn stojan s dezinfekcí. Počet návštěvníků v jednotlivých skupinách bude regulován v závislosti na velikosti objektu.