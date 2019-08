Dirigent Ernst Van Tiel: Forman Mozarta ztvárnil výjimečně

Je to prosté, jednoduše začneme hrát kus, který nás při koncertě čeká. Zahrajeme prvních deset patnáct minut a já už přemýšlím, co bych rád upravil. Seznámím se tak s kvalitou orchestru a pak se vrátím na začátek a pracujeme na potřebných změnách. Takto orchestr zjistí, co po něm žádám, a já zjistím, co dokáže. Jde o vzájemné poznání.