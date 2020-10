Díky Songu pro tebe vzniklo dvacet písní na přání

„Vydali jsme se tak trochu do neznáma, ale ukazuje se, že psát písničky textově i hudebně postavené úplně na tělo konkrétnímu posluchači je velmi vděčná a zajímavá práce. Je to asi stejný rozdíl, jako když šijete oblek jen tak do poličky v obchodě, nebo někomu přímo na míru,“ říká Jan Lstibůrek, spoluzakladatel projektu.