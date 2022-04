Devadesátky se Čtvrtníčkem. Divadelníci oživili Discoland

„Ty prachy se tam vydělávaly že jo. To jsem si jednou odnesla za večer – já, byly tam holky, co si vydělaly víc – tak já jsem si odnesla asi sedmadvacet tisíc za noc. Což jako já měla pocit, že ty peníze jsou všude, jen se je naučit sbírat. A to jsem nedělala žádnou štětku. Fakt. To bylo takový volný. Ty peníze fakt byly. A když náhodou jsem je utratila, tak jsem věděla, že si je večer zase vydělám,“ vypráví v inscenaci jedna z postav.