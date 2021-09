Devadesáté narozeniny slaví Ivan Klíma

„Literatura má vyprávět příběh, a tím být přitažlivá pro čtenáře,“ říká Ivan Klíma, milovník Karla Čapka, o kterém napsal několik knih, vášnivý houbař a sběratel starých tisků a map. „Píšu hlavně proto, že mě to baví, ale zároveň myslím na to, že by to taky mělo bavit ještě někoho jiného.“