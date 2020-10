Děti opět zůstanou doma, ČT obnovuje UčíTelku

„Na jaře jsme si potvrdili, že umíme rychle reagovat na nečekané situace, a nyní tyto zkušenosti opět zúročujeme. Program ČT3, který jsme experimentálně spustili v březnu, je stále v provozu a pomáhá seniorům překlenout dobu, kdy je třeba omezit setkávání. Zároveň vracíme do vysílání pořad UčíTelka, který sledovalo každé třetí dítě ve věku šest až deset let. Nezapomínáme ani na hendikepované spoluobčany a společně s posílením aktuálního zpravodajského servisu jsme také okamžitě rozšířili tlumočení do znakového jazyka. A v neposlední řadě se chystáme opět živě vysílat nedělní bohoslužby,“ sdělil generální ředitel ČT Petr Dvořák.