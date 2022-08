Debbi zpívá česky o své lásce

„Vstoupila jsem do nové etapy svého života, a to jak v soukromé, tak v profesní části. Jsem zamilovaná a několik dní vdaná. V písni V dobrým i zlým se obě tyto části prolnuly. Je to vyznání lásky nejen mému manželovi, ale i poděkování mým nejbližším. Chtěla jsem, aby mi všichni rozuměli a věděli, že to myslím vážně. Právě proto se ve videoklipu objeví můj manžel, mamka, ségra i pes Woody,“ přibližuje Debbi.