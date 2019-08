Davy se fotily v Abbey Road k výročí slavné desky a fotky Beatles

Zajímavostí je, že to byla v té době jediná deska, která vůbec neobsahovala na přední straně název skupiny. Beatles byli tak slavní, že to bylo jedno.

Abbey Road bývá považována za téměř geniální dílo. Neskutečně komplexní, vizionářská a drzá deska míchá pop, rock, blues, soul, a dokonce syntezátory. Začíná drsnou rockovou Come Together, kterou napodobovalo nespočet dalších skupin, pokračuje nadýchanou romantikou balady Something, následuje drásavá soulová skladba Oh Darling.

Druhou stranu LP otevírá vyklidněná optimistická písnička Here Comes the Sun a velkolepý dramatický závěr pečlivě promyšlené desky přinášejí tracky Golden Slumbers, Carry That Weight a The End.