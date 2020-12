David Koller vydal Pouta, písničku, kterou ukradli

Pouta tematicky a vlastně ani hudebně nenavazují na předchozí dvě skladby Davida Kollera My se vám ozveme a Planeta bez paměti. Text pojednává o katarzi ve vztahu, do které se jeho aktéři ponoří paradoxně teprve v momentě, kdy se od sebe dokážou odpoutat, když vyvětrají odér věčných křivd a rozbijí nekonečný kruh výčitek.

„Pouta jsou v řadě třetí nový podzimní singl a zároveň patří do projektu QR, našeho on-line alba. Nevím, kolik písní celkem vydáme, ale do konce roku plánujeme vydat EP, a to znamená, že bychom rádi dokončili ještě čtvrtou píseň,“ říká David Koller.