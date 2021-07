Dáša Zázvůrková natočila klip s Olgou Špátovou a Janem Malířem

„Videoklip se natáčel u Jevan v lesích a bažinách a poslední natáčecí den jsme prožili ve Voticích na Polském vrchu u javora. Tam mi bylo vždycky hezky. Bylo to na půl cesty k mé babičce Růžence, mezi Voticemi a Líštěncem. Takže se mnou lomcovaly vzpomínky a návrat do dětství, a přitom jsem skrze Jazzovýho anděla prožívala už úplně jiný příběh. Nějak se mi to vše slilo do jednoho okamžiku a bylo mi krásně a zároveň melancholicky,” dodává.