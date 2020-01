Daniel Landa prodal 150 tisíc nosičů s hudbou z Krysaře

Krysař se nejen na českých jevištích uvádí už více než dvacet let a má na kontě téměř 1500 odehraných repríz. Jeho původní premiéra se konala v listopadu 1996. Nové nastudování mělo po patnácti letech premiéru v září 2017.

„Když jsem Krysaře psal, byl jsem si naprosto jistý, že jde o velké nadčasové téma,“ uvedl autor hudby, libreta a textů Landa. „Trvalý zájem publika i sociální a politické události jen potvrzují mytický, tedy univerzální aspekt příběhu, který dokola prožíváme, aniž bychom se nějak zásadně poučili, i když to tak nevypadá. Kde stoupá pod pokličkou tlak, tam to předznamenává výbuch, až přijde vhodná jiskra – impulz. V současné společnosti napětí určitě stoupá, cítíme to všichni, a dílo Krysař tohle reflektuje a varuje před tím.“