Dan Bárta dokončuje album a v září vyrazí na česko-slovenské turné

„Materiál na novou desku jsme sbírali dlouho. Skladby zařazené na album Kráska

a zvířený prach reflektují náš hudební i osobnostní vývoj za posledních šest let.

A protože je těžiště naší práce v původnosti a řemesle, věřím, že čas hrál v jejich prospěch. Nové skladby jsou křehké i hrubší, s žánry si moc hlavu nelámeme, sem tam si zaexperimentujeme, jejich témata jsou intimní i společenská, aranžmá úsporná i košatá, no, ostatně jako už dvacet let. A vedle písní v češtině se na albu objeví i dvě v angličtině a jedna ve slovenštině,” řekl Dan Bárta.