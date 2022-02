Cyrano se vrací po čtvrt století moudřejší a s kapkou hořkosti

„Opětovné nastudování hry, které přibližuje stále aktuální i nadčasové morální hodnoty, lze označit jako dárek publiku, které nám i v uplynulé komplikované době zůstalo věrné,“ uvedl k představení Stanislav Moša. Fakt, že se v titulní roli po čtvrt století opět objeví stejný herec, tedy Igor Ondříček, který skvěle tuto roli vytvořil jako pětadvacetiletý student, považuje Moša spíše za výhodu. „I když to nechci démonizovat, nynější Cyrano se vrací se zkušenostmi jako cyničtější k fenoménu života včetně k pohledu na lásku, která už není tak černobílá. V jeho postavě se objeví více sarkasmu, který souvisí s vyzrálostí, a také životní hořkosti. Tím získá na barevnosti a bohatosti,“ popsal Cyrana režisér.

Také scéna Emila Kopečného bude v podstatě stejná, jako byla tehdy, byť bude využívat moderní techniky, kterou dnešní Městské divadlo disponuje. Obdobné to bude i s nákladnou kostýmní výpravou, která se však musela po letech pořídit znovu a o jejíž vznik se postarala Andrea Kučerová. „Půjde o třinácté předvedení Cyrana v Brně. Kdo je však pověrčivý, může si do historického seznamu zařadit i školní představení JAMU, a tak se číslovka změní,“ uvedl jako zajímavost k inscenaci dramaturg Jiří Záviš. Ten stejně jako režisér a ostatní tvůrci za velkou sílu hry v překladu Jaroslava Vrchlického považuje její básnický jazyk. „Text v původní Vrchlického dikci se v současnosti už hrát nedá, přesto však je to představení, které zvláště v dnešní době, kdy čeština upadá, nabídne krásu našeho jazyka,“ dodal Moša.