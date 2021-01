Covid-koncert skupiny The Flaming Lips. Všichni byli v plastových koulích

The Flaming Lips jsou americká rocková skupina, která vznikla už roku 1983. Vydala sedmnáct studiových alb. Podílela se také na albu Killer Queen: A Tribute to Queen věnovaném skupině Queen a složila poctu skupině Pink Floyd na albu The Flaming Lips and Stardeath and White Dwarfs with Henry Rollins and Peaches Doing The Dark Side of the Moon.