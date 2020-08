Cool černé pumy. Pohodáři s odkazy na šedesátky

Black Pumas byli loni nominováni na nejlepšího nováčka v rámci cen Grammy společně s Lizzo, Maggie Rogers, Lil Nas X, Yola, Tank and the Bangas, Rosalíou a Billie Eilish.

„Nahráli jsme Colors, Fire a Know You Better živě pro Amazon. Jsou to vše písničky, které se od doby, kdy jsme je nahráli na album, proměnily naživo v něco úplně jiného,“ poznamenal kytarista Adrian Quesada. „Když jsme nahrávali desku, pracovali jsme spolu teprve pár měsíců. Všechno to koncertování na turné, to živé hraní písničky pozvedlo po stránce aranžmá.“