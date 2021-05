Concertino Praga zná finalisty letošního ročníku

Zatímco finálové koncerty, které se uskuteční v září, budou naživo a bude je přenášet Český rozhlas, v základním kole hodnotila mezinárodní porota anonymně zaslané nahrávky. V sólové kategorii se jich sešlo 58, do kategorie komorních souborů (od dua po kvinteto) se přihlásilo 28 soutěžících z dvanácti zemí.

„Mým favoritem je jeden z klavíristů. Nakrátko jsem zapochyboval, zda jde o dítě do stanoveného věkového limitu. Tak mimořádně intenzivní a detailní interpretace mě doslova vykolejila,“ prozradil porotce Peter Dan Ferenčík ze Slovenska s tím, že podmínkou účasti sólistů je věk do šestnácti, respektive sedmnácti let.