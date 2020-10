Comeback po 15 letech. Stevie Wonder přichází s novou muzikou

První je balada Where Is Our Love, druhá novinka se jmenuje Can't Put It In The Hands of Fate a jde o složitěji komponovanou skladbu ve funky rytmu s mnoha zpěváky a hosty. Obecně více připomíná desky, které dělal Stevie Wonder v sedmdesátých letech, ale přidaný rap retro zvuk posunuje jinam.

Wonder, vlastním jménem Stevland Hardaway Morris, působí na scéně už od šedesátých let a stal se jednou z největších hudebních osobností 20. století.

Nově definoval žánry soulu a funky, hlavně během sedmé dekády natáčel vysoce hodnocená komplexní alba, která mu zajistila pověst geniálního skladatele i interpreta. Neváhal propojit jazz s popem nebo gospel s funkem.

Stevie Wonder Foto: Profimedia.cz

Za klenoty R&B jsou považována alba Talking Book, Innervisions a zejména Songs in the Key of Life, všechna oceněná Grammy za album roku. Wonder posbíral celkem 25 Grammy v různých kategoriích a prodal hodně přes 100 milionů desek.

K jeho největším hitům patří Superstition, Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, You Are the Sunshine of My Life, Sir Duke nebo I Just Call to Say I Love You.