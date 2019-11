Coldplay kvůli starostem o životní prostředí nepojedou na turné

„V současnosti máme za sebou dost velkých turné. Ale jak toto obrátíme, aby nešlo o to, pořád jen brát, ale hlavně dávat?” uvedl Martin v rozhovoru s BBC. „Bereme si nějaký čas na to, abychom popřemýšleli, jak my sami můžeme aktivně přispět (ke zlepšení životního prostředí),” řekl také.