Cirk La Putyka slaví desetiletí

Hned v říjnu přijde do kin filmový záznam představení Up End Down Symphony s živým hudebním doprovodem Filmové filharmonie. Během října a listopadu Cirk La Putyka uvede tři své úspěšné inscenace v pražských prostorách, kde měla premiéru: titul Up End Down v La Fabrice, La Putyku v Divadle Archa a Slapstick Sonatu jako derniéru na Nové scéně Národního divadla. „Jde vlastně o naše poděkování těmto scénám, že nás tehdy podpořily a viděly smysl v naší tvorbě,“ vysvětluje principál souboru Rosťa Novák ml. Posledních uvedení na domácí scéně Jatka78 se dočkají i inscenace Black Black Woods a Airground.