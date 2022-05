Cirk La Putyka: Cesty, které nás vedou k sounáležitosti

Sounáležitost rodiny Kludských dokázala i v nelehkých dobách udržet při životě legendární největší evropský cirkus se stovkami zvířat i lidí. A sounáležitost vyzařuje ze všech účinkujících tohoto monumentálního projektu. Každý z nich je ve svém umění jedinečný, ale bez pomoci ostatních by jeho umění nikdy nemohlo vyniknout. Je to patrné z každého pohybu, pohledu, podané ruky, gesta jistícího bezpečnost toho druhého. A také z výpovědí jednotlivých osobností, které se střídají u mikrofonu a mnohdy těžce hledanými slovy se snaží vyjádřit, proč se cítí být součástí tohoto cirkusového společenství. Zní tu čeština, ruština i těžko srozumitelná finština, ale i tak je jasné, o čem každý z nich hovoří.

A když se všichni vrátí do manéže, vytvoří po jejím obvodu velký kruh symbolizující jejich jednotu, z něhož ve strhujícím tempu vpadají do jeho středu ke krátkým improvizovaným prezentacím sršícím energií i poezií pohybu. A to, co přenášejí na publikum, je sounáležitost radosti a krásy. Cesty jsou silnou výpovědí o tom, co nejen cirkusové umění, ale nás všechny drží pohromadě. V Azylu78 je Cirk La Putyka uvádí ještě do soboty.