Cibuli na cibuláku nehledejte

Jeho jemný dekor se nezměnil za celých 150 let, kdy je na trhu. A to navzdory tomu, že porcelánka v severočeském Dubí, kde se vyrábí, za tu dobu sedmnáctkrát změnila název a v jejím čele se vystřídalo šestnáct majitelů. Cibulák je českým rodinným stříbrem, ačkoli k nám doputoval z Míšně a inspirací mu byly končiny ještě mnohem vzdálenější. Je prostě evergreenem a na to v Dubí vsadili. „Pro někoho jsme možná ,konzervy‘, ale je to náš záměr,“ prozrazuje Petra Klázrová, která má na starosti marketing slavné značky.