Choreograf a tanečník Fraser Roach: Inspiroval mě krásný příběh

Zrodilo se to u uměleckého ředitele Baletu Národního divadla Filipa Barankiewicze. Přišel za mnou, jestli bych měl zájem vytvořit choreografii pro Rembrandtovu výstavu v rámci spolupráce Národního divadla a Národní galerie. Byl to skutečně zajímavý projekt, protože jsem nikdy nedělal choreografii na nabídnuté téma. Většinou jsem měl vlastní nápad nebo příběh, který jsem chtěl vyprávět.

Nyní jsem to musel udělat na obrazy. Trochu jsem se toho obával, ale pak jsem absolvoval prohlídku a paní kurátorka, které mě provázela, mi vyprávěla příběh Rembrandtova života u portrétu jeho ženy Saskie. Vysvětlila, jak hluboce se milovali. On pak namaloval portrét, ve kterém ukazuje smutek z její ztráty.

Nebylo to až tak komplikované, protože galerie je docela prostorná. Panoval samozřejmě strach z toho, že by se náhodou mohlo narazit do zdi, obraz by mohl spadnout a poničilo by se úžasné umělecké dílo. Nic se ale nestalo, byli jsme velice opatrní.