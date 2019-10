Charismatický David Garrett diváky ohromil a sklidil potlesk vestoje

Na pódium nedorazil Garrett sám, a jak se později ukázalo, každý z jeho pětičlenné kapely byl důležitým prvkem a na tento fakt opakovaně upozorňoval. Repertoár vystoupení byl založen na umělcových nejlepších nahrávkách. Ať už interpretoval rockové klasiky Stairway to Heaven, Smells Like Teen Spirit či Eye of the Tiger, nebo populární hity z posledních let, vždy se jednalo o impozantní hudební zážitek.