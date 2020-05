Čeští filmaři začnou točit. Potřebují 75 milionů korun

Na podporu vývoje filmů by z uvedené částky bylo ihned potřeba 20 milionů korun, 55 milionů by pak rádi využili jako podporu k oživení celého distribučního řetězce včetně provozovatelů kin. Je také třeba udržet filmové pobídky ve výši roku 2019.

„Akutně potřebujeme začít točit filmy a další audiovizuální díla, abychom umožnili OSVČ a sektoru MSP nejen z audiovizuálního průmyslu návrat do práce. To přinese i další peníze do státního rozpočtu,“ říká předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.