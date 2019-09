Český film po 30 letech získal studentského Oscara

„Je to historicky třetí český zářez v této soutěži,” uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. „Prestižní ocenění pro film Dcera je velký úspěch pro českou kinematografii a povzbuzením pro další mladé filmaře. Nemělo by zapadnout, že do semifinále se dostal i další český film Pouštět draka,” dodala.