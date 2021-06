ČESKO A EXPO 2020 Sklenice z pouště bude plná

Za pozitivum šéf české expozice považuje to, že jeho tým tak, byť proti své vůli, získal víc času. Třeba i na jednání s některými partnery, kteří původně měli pocit, že se už do začátku akce v roce 2020 nestihnou připravit. Ti rok navíc uvítali.

„Jakkoli je mi líto, že jsme o některé partnery a zřizovatele přišli, o to větší mám radost, že i v té nelehké době je stále dost firem, které najdou odvahu, investice a nápady prostor na EXPO vyplnit smysluplně a Českou republiku a sebe prezentovat. Protože pro mě je to i vzkaz, že účast České republiky na takové akci má smysl," uzavírá Potužník

Aby toho nebylo málo, ještě jedno čarování z písku. Přesněji řečeno ze směsi, kde žlutá zrna doplní bioplast z odpadních tuků do náplně trojrozměrné tiskárny v 3D Armu - robotickém rameni. V nich se zrodí stavební bloky pro zahradní terasu. A otcové? No přece Vysoké učení technické Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a firma Fillamentum.

Rameno nezůstane osamoceno. Naváže na ně robotická linka od firmy PSI, jež čte, jak „mluví rostliny" - tedy jak si vedou s vodou, hnojivem či jak reagují na okolní zvuky a zda by je vzpružila třeba hudba. Á propos 3D. Nepochybně ani další nápad nezapadne, tedy interaktivní stěna osobních 3D tiskáren nové generace od Josefa Průši. Bude chrlit trojrozměrné puzzle, které budou návštěvníci sestavovat na místě do skládačky. Jinak řečeno, ani jediný den, ba co víc jedinou hodinu, by konečný výsledek neměl vyhlížet stejně.