České eurovizní kapely Lake Malawi a We Are Domi spolu natočily svěží píseň

Samotná spolupráce s We Are Domi vznikala postupně. „Dominiku s kapelou jsem poprvé objevil ve videu Come Get Lost živě z Vnitroblocku a zamiloval jsem se do jejího hlasu na první poslech. Málo zpěvaček má takhle přirozený neafektovaný projev a výbornou angličtinu,“ vysvětluje Černý.

Oslovit Haškovou ke spolupráci jej však napadlo až mnohem později. „Měli jsme písničku dlouho v šuplíku a pořád jsme hledali ideální zpěvačku. Teprve když We Are Domi zvítězili v českém kole Eurovize, uvědomil jsem si, že by byli pro High-Speed Kissing perfektní. Nejenom že se Dominika do skladby hodí svým hlasem, ale dávalo nám smysl i spojení s Eurovizí. My se připomeneme eurovizním fanouškům a naši zahraniční fanoušci můžou naopak díky High-Speed Kissing hlasovat pro We Are Domi v Eurovizi,“ říká Černý.