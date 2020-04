Česká centra ve světě své projekty prezentují online

„S obdivem sleduji, jak se kolegům v našich pětadvaceti centrech daří transformovat činnost do ryze digitální, virtuální podoby. Týká se to i kurzů češtiny, které v řádech dnů a hodin dostávají svou online podobu. Česká kulturní scéna je bohatá a kreativní a dokáže čelit i těžkým zkouškám posledních dnů a týdnů. Její digitální prezentace v zahraničí to dokazuje. Současná situace je nicméně bezprecedentní výzvou pro kulturní diplomacii. Klade množství nových otázek a hledá na ně zcela nové odpovědi,“ řekl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.