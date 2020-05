Češi natočili videoklip amerického zpěváka Johna Legenda

Klip Bigger Love oslavuje nezištnou pomoc a solidaritu v době koronavirové pandemie. Společnost Milk and Honey Films s ním začala už první týden karantény a navázala spolupráci s kolegy z Los Angeles a z Chile. Finální verze pak vznikala v Praze.

John Legend svou píseň Bigger Love poprvé představil během dubnového streamovaného koncertu One World: Together At Home, který zorganizovala Lady Gaga. Cílem bylo vybrat peníze na pomoc hrdinům první linie v boji proti koronaviru.