Cermaque jde od písničkářství k rapu a zpět

„Často poslouchám francouzský a anglický rap a chyběla mi v češtině deska, která by byla názorová a aktivistická, ale zároveň ne ramenatá, která by byla drzá, ale zároveň sociálně citlivá a empatická, rapová deska s texty, z jejichž jazyka a obraznosti by nemusel posluchač mít osypky. Pár let trvalo, než jsem sebral odvahu a čas takovou vysněnou desku zkusit natočit sám. A to navzdory skutečnosti, že rapovat vlastně neumím,“ tvrdí Čermák.