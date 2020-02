Ceny Vinyla si odnesli Margo i B4

„Zpěvačka a producentka Aneta Martínková dělá věci po svém, to bylo jasné už podle data vydání debutového alba jejího projektu Margo. Album First I Thought Everyone’s Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared – All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I’ve Learnt sice vyšlo v marketingově poněkud mrtvém období mezi vánočními svátky a Silvestrem roku 2018, ale přesto se udrželo v povědomí posluchačů i médií pozoruhodně dlouho. Zdá se, až jaksi mimoděk. A právě to je vlastně pro tvorbu Margo typické,“ upozornil Michal Pařízek k ocenění Objev roku – Margo.