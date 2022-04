Čarodějnice s temným kabaretem Jo Carley plným kostlivců

Písním uděluje tah kontrabas občas podporovaný kopákem, což jim dává nádech raného rock´n´rollu a rockabilly, je to však jen jedna z ingrediencí. Hlavní inspirací je temný kabaret a vaudeville, v přístupu jsou jasně patrné styčné plochy s The Tiger Lillies a také propátrávajícími v morytátech a mordýřských baladách temné stránky mysli.

Protože písním dominuje hlas Jo Carley, nabízí se i srovnání s Amandou Palmer a jejím duem Dresden Dolls. The Old Dry Skulls však nejsou až tak inspirování výmarským kabaretem, alternativním rockem, ale vracejí se ke kořenům rocku, ke country, když rytmus občas udávají chrastítka, a dokonce ke skifflu, s nímž začínali členové The Beatles. Jo nejen hraje občas na mandolínu, ale také drhne valchu jako představitelé pouličního blues dvacátých let a skifflové kapely, která také využívali levné a primitivní nástroje.