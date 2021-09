Čarodějku covid nedostal: Pohled do zákulisí slavného muzikálu

„Život se velmi změnil. Přežívali jsme v nucené nečinnosti. Všechno zvláštním způsobem zvolnilo. A objevil se trvalý pocit nejistoty. To snáší psychicky špatně všichni, nejen umělci,“ shrnuje své pocity producent představení František Janeček.

Teď se však několikrát přeložené představení Čarodějka znovu vrací na pódium. Milovníci muzikálu mají od září šanci užít si posledních patnáct představení. „Lidé byli bez divadla strašně dlouho, tak snad přijde co nejvíc diváků,“ doufá producent.

Kromě koronavirových omezení se v poslední době musel vyrovnat také s bankrotem skupiny TicketArt, která na muzikál prodávala vstupenky. „Nevíme, kolik lidí přišlo jejich zaviněním o peníze, protože firma přestala komunikovat. Přesto budeme diváky, kteří si u TicketArtu koupili lístky, na představení pouštět, i když to pro nás znamená finanční ztrátu,“ uvedl František Janeček.

O dalších plánech do budoucna zatím mluví opatrně: „Objevují se nové mutace koronaviru a spekulace o další vlně omezení. A divadlo je zbytná položka, lidé se tam jdou radovat, až když zaplatí složenky. Takže nejistota pořád trvá a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“

Poslední účinkující se kvapně trousí zadním vchodem do Pyramidy. Šéf techniky Tomáš Duchek každému příchozímu poctivě měří teplotu. Stačilo by o půl stupně víc nebo náznak zakašlání a dovnitř by ho nepustil.