Bývalí členové Van Halen natočili poctu praotci rocku Little Richardovi

Na začátku písně je malý fórek - sólo na bubny, které velmi připomíná Led Zeppelin a skladbu Rock ‘n’ Roll. Hagar přiznal, že ho to úplně zmátlo a nejdřív začal zpívat jiný text. „Trvalo mi to tři pokusy. Můj nejoblíbenější bubeník a nejoblíbenější zpěvák všech dob - miluju ho a doufám, že vy taky. Ať žije muzika Johna Bonhama a Little Richarda!”

Sammy Hagar Foto: Profimedia.cz

Právě syn bubeníka Johna Bonhama, Jason Bonham, s ním coververzi nahrával.

„Jason ví, každý ví, že John Bonham to ukradl od Little Richarda. On hraje na bicí to, co Little Richard zpíval. Naš verze je taková blbina pro srandu. Děláme to jako poctu Little Richardovi.”

S Hagarem si zahrál také bývalý basák Van Halen Michael Anthony a kytarista Vic Johnson. Předtím už si takhle pohráli s písněmi Who (Won’t Get Fooled Again), Buffalo Springfield (For What It’s Worth) a Van Halen (Good Enough).