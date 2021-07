Byl mistrem komediální nadsázky, vzpomínají na Ladislava Potměšila kolegové

„S Láďou Potměšilem nás spojovalo dlouholeté pracovní přátelství. Poprvé hrál u mě ve filmu Drsná planina, což bylo někdy v sedmdesátých letech. Potom jsem s ním točil Kamarády do deště a oba Discopříběhy. Myslím ale, že nejtrvaleji se divákům zapsal do povědomí tou trilogií bláznivých komedií s majorem Maisnerem Byl jednou jeden polda,“ uvedl režisér Jaroslav Soukup .

„Točili jsme spolu spoustu filmů. Já věděl, že je vážně nemocný, ale myslel jsem si a doufal, že by se z toho mohl dostat. O to víc mě ta smutná zpráva překvapila. Moc mě to mrzí,“ dodal.

„Měl jsem ho moc rád. Byl to laskavý člověk a výborný herec. Poprvé jsem si ho všiml v detektivce Petra Schulhoffa Strach z roku 1962. To byl ještě na škole a už tehdy mě hodně zaujal. Je to důkaz, že s talentem se člověk musí narodit. Tak jako on. Byl to jeden z mála herců, který uměl zahrát uvěřitelně komediální nadsázku,“ řekl Právu režisér Zdeněk Zelenka.