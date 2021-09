Bruno Ferrari natočil nový klip v nevěstinci

Generační šansoniér Bruno Ferrari vydal na konci července nové album Electrofantasex. Nyní je připomíná videoklipem ke skladbě I spend the last money for your coke, který je variací na Alenku v říši divů, kdy zrcadlo leží na stole a je už pořádně zaprášené. Na Novinkách.cz má klip premiéru.