Bruce Willis vždycky říkal: Prožij to!

O rozhodnutí svého otce informovala na instagramovém profilu Rumer Willisová: „Náš milovaný Bruce má zdravotní problémy a nedávno mu byla diagnostikována afázie, která ovlivňuje jeho kognitivní schopnosti. V důsledku toho Bruce odstupuje od kariéry, která pro něj tolik znamenala. Pro naši rodinu to je opravdu náročné období. Ale jak Bruce vždycky říká: Prožij to! Společně to plánujeme udělat. S láskou Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel a Evelyn.“