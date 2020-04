Britský producent Edd Holloway o spolupráci se Slzou: Zpívám si jejich písně

Poprvé jsem o ní slyšel poté, co její kytarista Lukáš Bundil napsal e-mail mému manažerovi. Ptal se, zda bychom si mohli poslechnout demonahrávky několika jejich písní a zda bychom měli zájem je produkovat.

Mezi těmi původními demo nahrávkami byly skladby 4 ráno a Paravany. Ty a několik dalších jsme nakonec, když Lukáš se zpěvákem Petrem Lexou přijeli do Anglie, koprodukovali s mým dlouholetým spolupracovníkem Nickem Atkinsonem.

Petr a Lukáš mají úžasný talent na psaní melodií. I když nerozumím jejich textům a ne vždy vím, o čem zpívají, vždycky se přistihnu, že si s nimi ty melodie zpívám. Byl jsem nadšený, že se nebáli mě nechat trochu zatlačit, co se produkce týká, aby byl zvuk ostrý a měl v sobě hodně energie. Například produkce písně 4 ráno má jasný názor, což miluji.

Rozhodně originální je. Petr má velmi osobitý hlas, hned ho rozpoznáte. Lukáš je úžasný kytarista, jejich zvuku to dodává šmrnc. Dnes není na trhu moc kapel, které pracují ve dvojici. Ale protože se jejich členové vzájemně tlačí k tomu, aby byli lepší a lepší, jsou tyto dvojice spolu rozhodně silnější.

Zatím jsem pro Slzu produkoval sedm písní, dvě z nich spolu s Nickem Atkinsonem. Skladby 4 ráno a Paravany už vyšly, ale brzo toho bude venku víc. Lukáš s Petrem přišli s demonahrávkou ke každé z těch písní. V některých už bylo naznačeno, jakým směrem by se měla ubírat produkce, jiné byly zatím jen jednoduché nápady.

Jako producent a spoluautor písní jste se podílel na novém albu Divinely Uninspired To a Hellish Extent skotského zpěváka Lewise Capaldiho. V čem je podle vás jeho největší síla? Lewis je neuvěřitelně talentovaný. Umí napsat fantastické písničky a má výjimečný hlas. Navíc je to velmi skromný a štědrý člověk. Myslím, že jeho úspěch je kombinací talentu a dobromyslnosti. Album jsme nahrávali na přelomu let 2018 a 2019. Lewis už předtím skládal dva roky a měl mnoho písní, spolu jsme v té době pracovali asi na sedmi.