Britney Spearsová považuje filmy o sobě za pokrytecké

Dokumenty, jež Spearsová zmiňuje, jsou Framing Britney Spears a The Battle for Britney: Fans, Cash and Conservatorship. První byl uveden v únoru, druhý měl premiéru předminulý víkend na BBC. Podle zpěvačky udržují oba filmy zájem médií o její život.

„Proč zdůrazňovat nejnegativnější a nejtraumatičtější momenty v mém životě z doby před lety?“ táže se. „I když jsem měla v životě docela těžké období, zažila jsem i skvělé časy. Myslím ale, že svět se více zajímá o ty špatné.“

Film Framing Britney Spears ukazuje, jak se s ní během její kariéry zacházelo v médiích a jak se k ní stavělo její okolí. Jeho pozornost se zaměřila také na opatrovnictví, které má od roku 2008 soudně přidělené její otec Jamie Spears. Na tuto linii se zaměřuje také snímek The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship.

Je navíc známo, že se o Spearsové natáčejí další dva filmy, jeden pro Netflix a na druhém má pracovat sama zpěvačka. Není totiž spokojena s tím, že její právní záležitosti a bouřlivá minulost jsou opět na přetřesu.

O filmu Framing Britney Spears řekla: „Fragmenty, které jsem viděla, byly trapné. Plakala jsem dva týdny a přiznávám, že občas pořád brečím. Zároveň dělám, co mohu, abych byla šťastná.“

Podle zpráv z minulého týdne tvrdí Jamie Spears, otec zpěvačky, že je stižena demencí. To má být jeden z důvodů, proč je to on, kdo se zabývá jejími financemi. Své tvrzení ale neprokázal.